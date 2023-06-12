Армия Артиллеристы ЗВО нанесли удары из гаубицы Д-30 по противнику в День России Дмитрий Трунов Бойцы выполняют задачу по защите Госграницы России. Работают они круглосуточно. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Артиллеристы Западного военного округа встречают День России на боевых позициях. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийского расчета гаубицы Д-30. «В этот праздничный день выполняем огневые задачи, оберегаем границы РФ. Всех поздравляю с праздником - Днем России», - говорит старший офицер батареи с позывным «Француз». Бойцы выполняют задачу по защите Госграницы России. Работают они круглосуточно. Артиллеристы осуществляют огневую поддержке мотострелковых подразделений, уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы и террористов, укрытую живую силу и бронетехнику противника, проводят контрбатарейную борьбу. Ранее «Звезда» рассказывала о том, как российский беспилотник уничтожил опорный пункт украинских боевиков с пулеметными точками и противотанковыми средствами поражения. Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика