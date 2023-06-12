Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России

© Фото: burjkhalifa, Instagram*

В понедельник небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, считающийся самым высоким зданием в мире, окрасился в цвета флага РФ. Это произошло по случаю празднования Дня России. Видео опубликовано на странице башни в Instagram*.

«Сегодня мы отмечаем древнюю историю, культуру и прекрасные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания», - говорится в сообщении.

Кроме того, в подписи к ролику россиянам пожелали незабываемого праздника и будущего, «вымощенного единством и процветанием».

Напомним, 12 июня отмечается День России. В честь праздника сегодня во всех регионах страны прошли праздничные мероприятия. Так, например, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского развернули 100-метровый государственный флаг.

А в Петропавловске-Камчатском военнослужащие Тихоокеанского флота вместе с учениками школы №17 организовали флешмоб. Они развернули российские флаги и исполнили песню Олега Газманова «Вперед, Россия» на плацу воинской части.

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