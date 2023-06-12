Китай и арабские страны подписали соглашения на сумму более $10 миллиардов

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В первый день 10-й Китайско-арабской бизнес-конференции, проходящей в Саудовской Аравии, подписали инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство SPA. Заключены контракты в области сельского хозяйства, полезных ископаемых, возобновляемых источников энергии, недвижимости, туризма, логистики, здравоохранения, а также в области технологий.

Так, например, заключено соглашение на 533 миллиона долларов между китайской компанией Zhonghuan International Group и саудовской Amar Al-Oula. Предполагается, что в королевстве создадут предприятие по переработке железной руды, а также производству окатышей для плавильных заводов.

Кроме того, подписаны контракты между государственным и частным секторами. Согласно одному из них, Саудовская Аравия вместе с Китаем создаст совместное предприятие для исследований в области разработки, производства и продажи автомобилей.

Напомним, на днях президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы обсудили обеспечение стабильности на мировом рынке энергоносителей и вопросы многопланового сотрудничества.

Также во время телефонного разговора лидеры стран дали высокую оценку уровню кооперации в рамках ОПЕК+ для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Была отмечена и важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей.