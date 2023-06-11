В стране и мире Пожар на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону потушен Игнат Далакян МЧС региона сообщает, что загорелись покрышки. © Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Читайте нас на: Пожар на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону потушен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. «В 12:24 пожар локализован на 80 кв.м. В тушении задействовано 36 человек, 11 единиц техники», - говорится в Telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании поступило в 11:52. Было установлено, что загорелись покрышки. Полная ликвидация пожара осуществилась в 12:54. О причинах возгорания информация не поступала. Экспертное мнение и аналитика