Пожар на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону потушен
МЧС региона сообщает, что загорелись покрышки.
© Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону потушен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«В 12:24 пожар локализован на 80 кв.м. В тушении задействовано 36 человек, 11 единиц техники», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сообщение о возгорании поступило в 11:52. Было установлено, что загорелись покрышки.
Полная ликвидация пожара осуществилась в 12:54. О причинах возгорания информация не поступала.