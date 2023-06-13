Армия Армия Армия

Разведчики ЦВО вместе с расчетом гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили опорный пункт боевиков

06:15 13.06.2023
Местонахождение опорного пункта противника вычислили при помощи БПЛА, после чего передали координаты цели артиллеристам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа обнаружили опорный пункт украинских националистов на Красно-Лиманском направлении в зоне спецоперации и навели на него артиллерию. Врага вычислили при помощи БПЛА, после чего снайперский выстрел произвел расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б».

«Нашей разведгруппой был обнаружен опорный пункт противника, живая сила до восьми человек. Координаты передали артиллерийским подразделениям для нанесения удара. Корректировку огня ведем при помощи квадрокоптера, поражение первым или вторым выстрелом», - рассказал командир группы с позывным «Хантер».

Слаженная работа артиллерийских подразделений с подразделениями разведки позволила точно определить и в последующем оперативно уничтожить противника, укрывшегося в лесных массивах и использующего средства маскировки. Выявить притаившегося врага помогают снайперы.

«Всегда работаем парами. Я даю корректировки по таблице, за "Алмазом" последний вариант, взять поправку либо самому что-то подрегулировать. Стараемся уйти незаметно. Все делаем, по возможности, быстро и как можно меньше движений. Заметил движение противника - отработал и быстренько ушел», - отметил разведчик-снайпер с позывным «Шило».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ с пулеметными точками при помощи ударного беспилотника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:50 Армия
Видео
«Брунгильда» под Ореховом: как российские САУ «Мста-С» дают отпор боевикам в Запорожье
05:20 Армия
Видео
Командир добровольцев с позывным «Ящик» рассказал о значимости контракта с МО РФ
03:40 В стране и мире
Мантуров анонсировал создание российского дальнемагистрального самолета
02:36 Армия
Рядовой Александр Машков под огнем РСЗО починил станцию спутниковой связи
04:27 В стране и мире
Видео
Режим ЧС ввели в районе столкновения двух танкеров на Лене
Популярное
Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России
Видео
Женщины, футбол и независимость: каким запомнят Сильвио Берлускони
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Мать найденных в джунглях после авиакатастрофы детей была жива еще 4 дня
ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича
Видео
Телеканал «Звезда» приглашает зрителей исполнить гимн в День России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.