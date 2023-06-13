Разведчики ЦВО вместе с расчетом гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили опорный пункт боевиков

Местонахождение опорного пункта противника вычислили при помощи БПЛА, после чего передали координаты цели артиллеристам.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа обнаружили опорный пункт украинских националистов на Красно-Лиманском направлении в зоне спецоперации и навели на него артиллерию. Врага вычислили при помощи БПЛА, после чего снайперский выстрел произвел расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б».

«Нашей разведгруппой был обнаружен опорный пункт противника, живая сила до восьми человек. Координаты передали артиллерийским подразделениям для нанесения удара. Корректировку огня ведем при помощи квадрокоптера, поражение первым или вторым выстрелом», - рассказал командир группы с позывным «Хантер».

Слаженная работа артиллерийских подразделений с подразделениями разведки позволила точно определить и в последующем оперативно уничтожить противника, укрывшегося в лесных массивах и использующего средства маскировки. Выявить притаившегося врага помогают снайперы.

«Всегда работаем парами. Я даю корректировки по таблице, за "Алмазом" последний вариант, взять поправку либо самому что-то подрегулировать. Стараемся уйти незаметно. Все делаем, по возможности, быстро и как можно меньше движений. Заметил движение противника - отработал и быстренько ушел», - отметил разведчик-снайпер с позывным «Шило».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ с пулеметными точками при помощи ударного беспилотника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.