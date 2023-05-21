Теплоход со 153 пассажирами сломался посреди Волги в Тверской области

Пассажиров благополучно доставили на берег, после чего пересадили на автобусы для дальнейшего следования по маршруту.

© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs_official, Telegram

Спасатели эвакуировали 153 пассажира с борта теплохода «Александр Свирский» в Тверской области. По пути из Москвы в Тверь в акватории Волги у судна вышел из строя генератор. К обездвиженному теплоходу направили спасателей и ремонтников. Пассажиров, среди которых были 24 ребенка и маломобильные туристы, благополучно доставили на берег.

«Проанализировав обстановку было принято решение для спасения пассажиров с детьми провести масштабную спасательную операцию для буксировки круизного экскурсионного теплохода к пристани в город Конаково, которая прошла успешно, все пассажиры живы и здоровы», - сообщили в МЧС РФ.

В Конаково, куда доставили пассажиров, туристам предоставили автобусы, на которых их доставят к месту назначения.

Ранее стало известно о ЧП с теплоходом «Илья Муромец», который сел на мель возле Галанинского причала в городе Городец Нижегородской области. На борту в тот момент находились 113 пассажиров и команда. Никто не пострадал, судно благополучно сняли с мели, его ход не нарушен.