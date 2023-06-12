Женщины, футбол и независимость: каким запомнят Сильвио Берлускони

Что бы ни делал Берлускони - будь то политические заявления или истории, связанные с его громкими романами, - он всегда попадал на первые полосы. Он сам устанавливал правила и играл исключительно по ним.

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Мэтр итальянской политики, миллиардер из трущоб, - Берлускони родился в одном из самых бедных районов Милана, но смог построить бизнес-империю, охватив и строительство, и медиарынок. Всегда яркий и харизматичный, итальянец на 100 процентов, рекордсмен по времени пребывания на посту премьера - он четыре раза становился главой правительства. По словам нынешнего председателя Совета министров Джорджи Мелони, из ее предшественников только Берлускони обладал своим мнением и не боялся его выражать.

«Именно это мужество и решимость сделали его одним из самых влиятельных людей в истории Италии. В поворотные моменты он оставался стоек как в мире политики, так и в мире бизнеса. С ним Италия научилась жить без ограничений. Италия научилась тому, что никогда не следует сдаваться», - сказала Джорджа Мелони.

В политику Берлускони пришел, когда ему было за 50. В юности зарабатывал на жизнь тем, что пел на круизных лайнерах. Увлечение музыкой осталось с ним на всю жизнь. Берлускони исполнял серенады даже когда был уже главой правительства. В том числе на собрании с однопартийцами.

В 2003-м он посвятил одну из своих песен Владимиру Путину. К России Берлускони всегда был неравнодушен. По его инициативе Борис Ельцин принял участие во встрече «Большой семерки» в 1994-м в Неаполе. И с 1997-го - на 7 лет - саммит стал собираться в формате «восьмерки». Также при участии Берлускони появилась идея создания Совета Россия-НАТО.

«Берлускони стремился устанавливать добрые отношения с мировыми лидерами и с полюсами силы мировой политики. Это проявлялось в отношениях с Россией», - рассказала Елена Маслова, доцент кафедры интеграционных исследований и старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России.

Что касается дружбы между Италией и Россией, то она особенно окрепла в 2000-х, когда президентом России стал Владимир Путин. Берлускони за это критиковали на Западе. Но он ценил простые человеческие отношения. В 2015-м приехал в Крым на встречу с российским лидером. Сам по себе визит на полуостров стал вызовом Евросоюзу, который выбрал путь введения антироссийских санкций. Но это был не рабочий, а частный визит Берлускони в Россию, и таких дружеских встреч у лидеров двух стран было немало.

«У него была личная дружба с президентом Путиным. Знаю, что эта дружба шла даже против итальянской политики. Совсем недавно он выступал против члена своей же партии, озвучивая свое мнение об ошибках Украины и президента Зеленского. Это еще раз к вопросу о том, что он никогда не стеснялся говорить то, что думает», - говорит Паоло Гримольди, экс-депутат Палаты депутатов Италии.

Политические заявления Берлускони всегда попадали на первые полосы газет. На саммите НАТО в Германии он поставил в неловкое положение Ангелу Меркель. Она ждала его на красной дорожке - как хозяйка мероприятия. А он ушел разговаривать по телефону.

Многих европейских политиков раздражала его эксцентричность. Но Берлускони не менялся. Если бы не политические амбиции, имя Берлускони стало бы нарицательным в футболе - любовь к этому спорту вдохновила его на покупку клуба «Милан», который он вывел в лидеры европейского футбола. Он до глубокой старости был в окружении женщин, но официально был женат всего дважды. В интервью Repubblica Radio TV Берлускони в штуку рассказал, в чем его секрет успеха у женщин.

«Миллионы женщин мечтают выйти за меня замуж. И знаете почему? Ну, во-первых, я симпатичный. Во-вторых, состоятельный, это не секрет. В-третьих, ходят слухи, что я хорош в постели. Ну, и в-четвертых, каждая из женщин думает примерно одно и то же: он старый, скоро умрет, а я тогда все унаследую», - сказал он.

Сильвио Берлускони был одним из богатейших людей мира. Детали его завещания держатся в тайне. Известно лишь, что политик запретил продавать свою любимую роскошную 72-комнатную виллу XVI века недалеко от Милана.