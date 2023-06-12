Армия Путин лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову Ян Брацкий Сегодня глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где вручил награды участникам спецоперации. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову и вручил другие награды еще ряду бойцов. Церемония состоялась в ходе посещения президентом Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Юрий Жуланов, вырываясь из окружения украинских националистов в зоне проведения спецоперации, получил несколько ранений, но сумел вывести товарищей из-под обстрела боевиков. После этого герой был доставлен в госпиталь в Донецке, где ему и позвонил президент. Со слов Юрия, это было поздно ночью. Глава государства поинтересовался самочувствием раненого и обсудил с ним перспективы дальнейшего обучения и службы в военном училище. Экспертное мнение и аналитика