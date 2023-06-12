Армия «Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым Дмитрий Трунов Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского и вручил награды участникам специальной военной операции. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России поговорил в госпитале им. Вишневского с награжденным Звездой Героя командиром стрелкового взвода старшим лейтенантом Юрием Жулановым. Путин отметил, что уже говорил с Жулановым, когда тот только прибыл в госпиталь с поля боя. Несмотря на ранения, старший лейтенант разговаривал бодрым голосом, отметил глава государства. «Мне сообщили, что такой-то военнослужащий воевал мужественно, героически и, к сожалению, получил тяжелое ранение и погиб. Он говорит: товарищ Верховный главнокомандующий, я жив. Я говорю: теперь понимаю, что жив. Вроде тебя товарищи вынесли с поля боя. Нет, я сам выходил и еще помогал солдатам выходить», - рассказал президент. Владимир Путин посетил 12 июня Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского и вручил награды участникам специальной военной операции. Экспертное мнение и аналитика