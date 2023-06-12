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«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым

Дмитрий Трунов
18:58 12.06.2023
Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского и вручил награды участникам специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России поговорил в госпитале им. Вишневского с награжденным Звездой Героя командиром стрелкового взвода старшим лейтенантом Юрием Жулановым.

Путин отметил, что уже говорил с Жулановым, когда тот только прибыл в госпиталь с поля боя. Несмотря на ранения, старший лейтенант разговаривал бодрым голосом, отметил глава государства.

«Мне сообщили, что такой-то военнослужащий воевал мужественно, героически и, к сожалению, получил тяжелое ранение и погиб. Он говорит: товарищ Верховный главнокомандующий, я жив. Я говорю: теперь понимаю, что жив. Вроде тебя товарищи вынесли с поля боя. Нет, я сам выходил и еще помогал солдатам выходить», - рассказал президент.

Владимир Путин посетил 12 июня Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского и вручил награды участникам специальной военной операции.

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