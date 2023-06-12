В стране и мире Байдену проведут операцию Ян Брацкий Лидер Соединенных Штатов Америки пожаловался на зубную боль накануне и врачи приняли решение провести операцию. © Фото: Jim Watson - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress Читайте нас на: Президенту США Джо Байдену предстоит стоматологическая операция по удалению пульпы зуба. Об этом сообщил Белый дом. «Сегодня утром в Белом доме президенту проведут операцию по удалению пульпы зуба», - отмечается в распространенном сообщении. Американский лидер пожаловался на зубную боль накануне. Врачи провели обследование и пришли к выводу о необходимости оперативного вмешательства. Сообщается, что Байден хорошо перенес подготовительные мероприятия, хотя и испытывает небольшой дискомфорт. Как отметил лечащий врач главы Белого дома Кевин О'Коннор, операция завершится в понедельник. Экспертное мнение и аналитика