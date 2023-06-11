ЦСКА стал победителем Кубка России

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ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Встреча завершилась серией пенальти, где армейцы оказались сильнее.

Суперфинал Кубка России прошел на стадионе «Лужники» в Москве. На матче присутствовало более 53 тысяч зрителей, сообщают РИА Новости. Команды завершили основное время матча вничью.

У ЦСКА гол забил Федор Чалов на 32-й минуте, с пенальти), в составе «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50-я минута). В серии пенальти сильнее оказались армейцы - 6:5.

ЦСКА в восьмой раз становятся победителем Кубка России. «Краснодар» во второй раз вышел в финал турнира.