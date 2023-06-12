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В думе Югры подтвердили смерть депутата Колодича

Дмитрий Трунов
16:53 12.06.2023
Засыпанное землей тело 58-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале частного дома в поселении Сосенское в Новой Москве.
В думе Югры подтвердили смерть депутата Колодича
© Фото: dumahmao.ru
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На сайте думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры размещено сообщение о смерти депутата Александра Колодича. В нем выражаются соболезнования его родным и близким.

«С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной Думы Александра Васильевича Колодича. Его безвременный уход - тяжелая утрата», - сказано в сообщении.

Засыпанное землей тело 58-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале частного дома в поселении Сосенское в Новой Москве. Сообщалось, что погибший - депутат Александр Колодич из Югры.

Из дома госпитализировали женщину 1968 года рождения с телесными повреждениями. По предварительным данным, на супругов напал 36-летний рабочий, который помогал им ухаживать за приусадебным участком. Его задержали.

На сайте думы ХМАО - Югры говорится о том, что Александр Колодич был депутатом трех созывов, председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

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