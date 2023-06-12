Орбан сравнил семью Сороса с кланом Корлеоне из «Крестного отца»

На процитированных кадрах из саги «Крестный отец» глава мафиозного клана Корлеоне передает дела наследнику и благословляет его.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиллюстрировал GIF-изображением со сценой из фильма «Крестный отец» новость о том, что американский миллиардер Джордж Сорос передал контроль над своей империей сыну Александру.

Соответствующий пост Орбан опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает 360. На процитированных кадрах из саги «Крестный отец» глава мафиозного клана Корлеоне передает дела наследнику и благословляет его. Премьер Венгрии сопроводил публикацию этих кадров подписью «Сорос 2.0».

Накануне The Wall Street Journal сообщила о том, что американский миллиардер венгерского происхождения 92-летний Джордж Сорос принял решение о передаче контроля над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру. Стоимость фонда оценивается в $25 млрд.

Ранее один из самых могущественных игроков мировой закулисы Джордж Сорос в своем последнем интервью выразил надежду, что в ноябре американскому лидеру Дональду Трампу «придет конец».