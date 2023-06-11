Миллиардер Сорос передал контроль над фондовой империей своему сыну

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, о фонде Сороса написано в приложениях к документам о финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

© Фото: M. Popow, imago stock&people, Globallookpress

Американский миллиардер Джордж Сорос принял решение о передаче контроля над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Отмечается, что, не смотря на смену владельца, благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд будет продолжать бороться за избирательные права граждан, гендерное равенство и право на аборты. При этом уточняется, что ранее Александр Сорос не считался потенциальным преемником отца.

В интервью изданию Александр сообщил, что будет оказывать поддержку американским левым политикам. Сорос-младший также выразил обеспокоенность по вопросу возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году, политическая позиция которого подразумевает значительную финансовую роль фондов Сороса в ходе президентских выборов в стране.

Ранее стало известно, как переписанные учебники и оранжевые революции помогают миллиардеру Соросу десятилетиями влиять на дела государств. По словам миллиардера, главный его враг находится в Москве, однако оказывать на него влияние при помощи своих фондов он уже не может.