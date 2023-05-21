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Инструктор рассказал о тренировках экипажей БМД-4М перед выездом на линию соприкосновения

06:46 21.05.2023
Опытные инструкторы обучают бойцов решительно и умело действовать в любой ситуации на линии соприкосновения, чтобы выполнить поставленную задачу.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи боевых машин десанта БМД-4М проходят тренировки на одном из полигонов в зоне спецоперации. Кадры занятий с инструкторами публикует Минобороны РФ. Бойцы отрабатывают различные вводные, которые пригодятся в ходе реальных боевых действий на линии соприкосновения.

Тренировки проводит командир отделения из числа инструкторов, имеющих боевой опыт. Он ставит задачи экипажу на уничтожение условного противника на дальних дистанциях из 100-мм гладкоствольной пушки, при более близком контакте противник уничтожается из 30-мм автоматической пушки и пулемета 7,62-мм.

«Какой у меня был опыт - я его весь передаю своим обучаемым и не только я, но и все инструкторы. Потому что самому приходилось бывать в разных ситуациях. Стараемся обучаемым рассказать, показать, чтобы все могли в разных ситуациях отреагировать. Ребята молодцы, все получается у них, стремятся. Все будет нормально, победа будет за нами», - сказал инструктор БМД-4М с позывным «Кащей».

После выполнения боевой задачи, наводчик-оператор пускает маскировочные дымы, под прикрытием которых механик-водитель на максимальной скорости покидает огневой рубеж, умело маневрируя между препятствиями. Во всех соединениях Воздушно-десантных войск тренировки проходят каждый день по несколько часов в максимально приближенных к боевым условиям, все это приносит положительные результаты на поле боя.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинского опорного пункта силами бронегруппы одного из соединений Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации. Взводный опорник противника в лесу нашла разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника. К нему отправили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-4М. Личный состав ВСУ в опорных пунктах был уничтожен.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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