Освобожденный российский боец рассказал, что помогло ему не сломаться в украинском плену

Военнослужащий верил в то, что дома его ждут родные и близкие.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Освобожденный накануне российский военнослужащий рассказал, что помогло ему не сломаться в украинском плену, где грозила смертельная опасность. По словам Владислава, он верил, что на Родине его ждут родные и близкие.

«Мне лично помогла вера. Меня дома ждут. Это помогло не сломаться», - отметил вызволенный из плена российский боец.

Владислав говорит, что уже связался со своими родственниками. По его словам, мама плакала от радости.

«Девушка тоже ждет до сих пор. Надеюсь, что скоро вернусь домой и увижу ее», - добавил он.

Напомним, ранее стало известно о возвращении из украинского плена 94 российских бойцов. Накануне вечером самолет с военнослужащими приземлился в Москве. Теперь им предстоит пройти курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.