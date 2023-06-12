Армия спецоперация Российские войска отразили три атаки националистов в районе Времевского выступа По словам Игоря Конашенкова, противник потерял более 120-ти человек личного состава, два танка, а также три боевые бронированные машины. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В районе Времевского выступа российские войска решительными действиями подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки вооруженных формирований украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным МО РФ, боевики киевского режима предпринимали попытку наступления на позиции российских военнослужащих с направления Великой Новоселки Донецкой Народной Республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. «Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины», - сказал он. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 12 июня ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов украинских боевиков. Конашенков отметил, что назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута. Экспертное мнение и аналитика