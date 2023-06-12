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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов боевиков

13:36 12.06.2023
В Минобороны России сообщили, что назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов вооруженных формирований украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», - сказал он.

В Минобороны России отметили, что назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении одного из центров принятия решений противника. Отмечается, что удар нанесли Воздушно-космические силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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