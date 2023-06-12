Армия ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов боевиков В Минобороны России сообщили, что назначенные объекты поражены, цель удара достигнута. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов вооруженных формирований украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», - сказал он. В Минобороны России отметили, что назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении одного из центров принятия решений противника. Отмечается, что удар нанесли Воздушно-космические силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика