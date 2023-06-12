ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов боевиков
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов вооруженных формирований украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», - сказал он.
В Минобороны России отметили, что назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении одного из центров принятия решений противника. Отмечается, что удар нанесли Воздушно-космические силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.