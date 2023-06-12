Российские бойцы отбили две атаки и уничтожили до 140 боевиков на Донецком направлении

Наиболее активные боевые действия велись в районе Авдеевки и Марьинки, сообщил официальный представитель Игорь Конашенков.

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Российские бойцы за прошедшие сутки отразили две украинских атаки на Донецком направлении, уничтожив до 140 боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Боевые действия наиболее активно велись в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка, уточнил он.

«"Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой Народной Республики», - рассказал Конашенков.

За сутки в ходе боев уничтожено до 140 украинских военных, а также бронированная машина, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

В Минобороны РФ также добавили, что ночью ВС нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов вооруженных формирований украинских националистов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.