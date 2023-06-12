Военнослужащий «Красавчик» рассказал, зачем боевики по одиночке переправляются через Северский Донец
Украинские боевики не прекращают попыток скрытно переправиться через Северский Донец на территорию под контролем российских войск. На другом берегу противника поджидают бойцы отряда БАРС-6, открывающие огонь без предупреждения.
Корреспондент «Звезды» стал свидетелем реальной боевой ситуации. Российские бойцы заметили движение на другой стороне реки - они отрабатывают каждый шорох.
«В той стороне, противоположной группа ДРГ, разведчики. Посередине одна из лежек была уничтожена. Были моменты, когда переходили, и в домах находили лежки», - рассказал заместитель командира роты «Рик».
Как отметил военнослужащий батальона с позывным «Кула», бойцы проверяют буквально каждое бревно.
«Возможно, диверсанты запускают мины, так как дальше по реке понтонный мост», - пояснил он.
Такие действия у реки Северский Донец называются активной обороной. Большим числом врагу не пройти, поэтому боевики пытаются переплывать скрытно, по одиночке.
На берегу в разных местах находят форму украинских военнослужащих. Диверсанты наспех скидывают ее и затем пытаются слиться с местным населением.
«Переодевшись в гражданскую одежду, они начинают здесь корректировать минометный огонь, запускают "птички", сдают координаты наших позиций. Такие граждане вычисляются нами, об этом сообщает местное население», - сказал начальник штаба отряда БАРС-6 с позывным «Красавчик».
Ранее Минобороны России показало уничтожение опорного пункта украинских националистов на Южно-Донецком направлении уничтожили при помощи ударных дронов.