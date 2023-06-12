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Военнослужащий «Красавчик» рассказал, зачем боевики по одиночке переправляются через Северский Донец

Анна Касаткина
13:10 12.06.2023
Российские бойцы ведут активную оборону на берегу реки в Луганской Народной Республики.
Военнослужащий «Красавчик» рассказал, зачем боевики по одиночке переправляются через Северский Донец
© Фото: ТРК «Звезда»
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Украинские боевики не прекращают попыток скрытно переправиться через Северский Донец на территорию под контролем российских войск. На другом берегу противника поджидают бойцы отряда БАРС-6, открывающие огонь без предупреждения.

Корреспондент «Звезды» стал свидетелем реальной боевой ситуации. Российские бойцы заметили движение на другой стороне реки - они отрабатывают каждый шорох.

«В той стороне, противоположной группа ДРГ, разведчики. Посередине одна из лежек была уничтожена. Были моменты, когда переходили, и в домах находили лежки», - рассказал заместитель командира роты «Рик».

Как отметил военнослужащий батальона с позывным «Кула», бойцы проверяют буквально каждое бревно.

«Возможно, диверсанты запускают мины, так как дальше по реке понтонный мост», - пояснил он.

Такие действия у реки Северский Донец называются активной обороной. Большим числом врагу не пройти, поэтому боевики пытаются переплывать скрытно, по одиночке.

На берегу в разных местах находят форму украинских военнослужащих. Диверсанты наспех скидывают ее и затем пытаются слиться с местным населением. 

«Переодевшись в гражданскую одежду, они начинают здесь корректировать минометный огонь, запускают "птички", сдают координаты наших позиций. Такие граждане вычисляются нами, об этом сообщает местное население», - сказал начальник штаба отряда БАРС-6 с позывным «Красавчик».

Ранее Минобороны России показало уничтожение опорного пункта украинских националистов на Южно-Донецком направлении уничтожили при помощи ударных дронов.

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