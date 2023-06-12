Командир десантно-штурмового взвода рассказал, как бойцы ВДВ отбросили боевиков у Курдюмовки

На юге от Артемовска десантники перемалывают прибывающие силы украинских националистов и взламывают глубокоэшелонированную оборону противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Грамотно оборудованные в инженерном плане позиции российских войск позволили отразить несколько атак украинских боевиков в районе поселка Курдюмовка, который расположен к югу от Артемовска. Об этом рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным «Замир», который отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем вместе с тремя своими друзьями.

Зачастую десантников отправляют на помощь к другим подразделениям, туда, где есть угроза прорыва украинских националистов. Так и случилось весной этого года в районе Курдюмовки, подразделениям Южного военного округа (ЮВО) потребовалось помощь ВДВ. Сейчас на юге от Артемовска продолжаются тяжелые бои, уже десантники перемалывают прибывающие силы противника и взламывают глубокоэшелонированную оборону боевиков.

«Несколько дней назад ВСУ проводили так называемый накат - наступление на позиции первой линии обороны. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, но наши ребята выстояли, противник был отброшен. Сейчас после этого наблюдается небольшое затишье», - рассказал командир десантно-штурмового взвода.

Он добавил, что задача подразделения заключается в том, чтобы остановить противника, «если он все-таки продавит первую линию».

«В данной ситуации мы ведем наблюдение, находимся в режиме боевой готовности», - сказал боец с позывным «Замир».

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак украинских националистов. В российском оборонном ведомстве отметили, что вклинения противника в нашу оборону не допущено.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.