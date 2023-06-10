МО РФ: в районе Артемовска «Южной» группировкой войск успешно отражены пять атак противника

Вооруженные силы РФ не допустили вклинения противника в нашу оборону.

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В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Артемовск Донецкой народной республики активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики», - заявил представитель МО РФ.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, вклинения противника в нашу оборону не допущено.

«В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30», - сообщил Игорь Конашенков.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об отражении четырех атак украинских националистов в районе Времевского выступа. К атаке противник привлек до двух батальонных тактических групп, усиленных танками.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.