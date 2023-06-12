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Экипажи кораблей ТОФ празднуют День России в индонезийском порту Сурабая

10:59 12.06.2023
На кораблях торжественно подняли Военно-морские флаги и флаги расцвечивания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) празднуют День России в порту Сурабая в Индонезии. На кораблях утром прозвучали звуки национального гимна, торжественно были подняты Военно-морские флаги и флаги расцвечивания.

Помимо этого, для моряков-тихоокеанцев принимающей стороной запланирован ряд культурных мероприятий.

Корветы «Громкий» и «Совершенный», средний морской танкер «Печенга» ТОФ, выполняющие задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прибыли в индонезийский порт накануне в рамках делового захода, направленного на укрепление партнерства.

Ранее военнослужащие ТОФ вместе с учениками школы №17 в Петропавловске-Камчатском организовали флешмоб, приуроченный ко Дню России. Участники акции развернули российские флаги и исполнили песню Олега Газманова «Вперед, Россия» на плацу воинской части.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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