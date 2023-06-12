В стране и мире В стране и мире В стране и мире

SIPRI: Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок

Максим Крюков
10:19 12.06.2023
По данным аналитического центра, за год число ядерных боеголовок на складах для потенциального использования увеличилось на 86 единиц.
SIPRI: Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорится об увеличении ядерными державами числа развернутых ядерных боеголовок. По данным аналитического центра, на январь 2023 года из 12 512 ядерных боеголовок примерно 9 576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.

Сообщается, что примерно 3 844 боеголовок (40%) были установлены на ракетах и самолетах, а около 2 000 (большинство из них принадлежат РФ или США) находились в состоянии повышенной боеготовности - ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

«Девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы», - говорится в докладе организации.

Отмечается, что в прошлом году некоторые страны развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести. Так, по состоянию на январь текущего года Вашингтон увеличил число развернутых боеголовок до 1770 единиц (в 2022 году было 1744), а Москва - до 1674 единиц (в прошлом году было 1588). У Лондона и Парижа количество ядерных боеголовок осталось прежним: 120 и 280 единиц соответственно.

По данным SIPRI, общее количество боеголовок с учетом списанных у Соединенных Штатов Америки составляет 5244 (против 5428 в прошлом году), у России - 5889 (против 5977 в 2022 году).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о новых усилиях по контролю над вооружениями, заявил, что Москва считает чрезвычайно важным разговор с Вашингтоном о ядерном вооружении. Представитель Кремля акцентировал внимание на необходимости понимать, как будет формулироваться предложение американской стороны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:11 В стране и мире
Мэр Мариуполя Моргун заявил, что на полное восстановление города уйдет три года
10:19 В стране и мире
SIPRI: Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок
07:59 В стране и мире
Экс-премьер Словакии заявил об опустошении складов оружия по всей Европе
07:52 В стране и мире
В Германии стартовали крупнейшие авиационные учения в истории НАТО
10:01 В стране и мире
Видео
Телеканал «Звезда» приглашает зрителей исполнить гимн в День России
Популярное
Видео
Телеканал «Звезда» приглашает зрителей исполнить гимн в День России
В Англии нашли останки загадочно исчезнувшего 56 лет назад чемпиона
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.