SIPRI: Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок

По данным аналитического центра, за год число ядерных боеголовок на складах для потенциального использования увеличилось на 86 единиц.

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Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорится об увеличении ядерными державами числа развернутых ядерных боеголовок. По данным аналитического центра, на январь 2023 года из 12 512 ядерных боеголовок примерно 9 576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.

Сообщается, что примерно 3 844 боеголовок (40%) были установлены на ракетах и самолетах, а около 2 000 (большинство из них принадлежат РФ или США) находились в состоянии повышенной боеготовности - ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

«Девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы», - говорится в докладе организации.

Отмечается, что в прошлом году некоторые страны развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести. Так, по состоянию на январь текущего года Вашингтон увеличил число развернутых боеголовок до 1770 единиц (в 2022 году было 1744), а Москва - до 1674 единиц (в прошлом году было 1588). У Лондона и Парижа количество ядерных боеголовок осталось прежним: 120 и 280 единиц соответственно.

По данным SIPRI, общее количество боеголовок с учетом списанных у Соединенных Штатов Америки составляет 5244 (против 5428 в прошлом году), у России - 5889 (против 5977 в 2022 году).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о новых усилиях по контролю над вооружениями, заявил, что Москва считает чрезвычайно важным разговор с Вашингтоном о ядерном вооружении. Представитель Кремля акцентировал внимание на необходимости понимать, как будет формулироваться предложение американской стороны.