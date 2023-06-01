Награжденный орденом Мужества мэр Шебекино рассказал о звонке Путина

В ходе разговора президент сразу же поинтересовался, какая нужна помощь.

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Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области, подвергшегося атаке боевиков, Владимир Жданов рассказал, что ему сегодня позвонил президент Владимир Путин. В ходе разговора российский лидер поинтересовался, какая нужна помощь.

«Я доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях и наших планах. Он меня поблагодарил», - добавил Владимир Жданов.

По его словам, из диалога было ясно, что Владимир Путин владеет ситуацией и понимает, что происходит.

«Первое, о чем он спросил - какая нужна помощь. Было очень приятно, наш президент с нами», - рассказал он.

Ранее президент наградил Владимира Жданова орденом Мужества. Глава администрации Шебекинского городского округа был отмечен за героизм, проявленный при исполнении гражданского долга.