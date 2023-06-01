Путин наградил орденом Мужества главу шебекинской администрации Жданова
Президент Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Указ об этом опубликован на официальном сайте Кремля.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», - говорится в указе главы государства.
Минувшей ночью ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Огонь велся практически всю ночь. Пострадавших при обстреле госпитализировали в больницы, часть населения эвакуировали. После обстрела многие здания загорелись.
Заместитель губернатора региона Константин Полежаев пообещал в ближайшее время восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру округа. После этого аварийно-восстановительные бригады зайдут в жилой сектор, сказал он.