Путин наградил орденом Мужества главу шебекинской администрации Жданова

В указе главы государства сказано, что Владимир Жданов награжден за мужество и самоотверженность при исполнении гражданского долга.

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Президент Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Указ об этом опубликован на официальном сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», - говорится в указе главы государства.

Минувшей ночью ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Огонь велся практически всю ночь. Пострадавших при обстреле госпитализировали в больницы, часть населения эвакуировали. После обстрела многие здания загорелись.

Заместитель губернатора региона Константин Полежаев пообещал в ближайшее время восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру округа. После этого аварийно-восстановительные бригады зайдут в жилой сектор, сказал он.