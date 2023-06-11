Опубликованы кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении
Вскрытая операторами БПЛА огневая точка была уничтожена вместе с украинскими националистами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Российские операторы беспилотного летательного аппарата вскрыли оборудованную позицию украинских боевиков, по которой после был нанесен удар БПЛА. В результате атаки огневая точка с националистами была уничтожена.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения дронами колонны украинских националистов. В ходе атаки были истреблены вражеские большегрузные автомобили.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.