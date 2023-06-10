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Опубликованы кадры уничтожения колонны украинских боевиков дронами

19:41 10.06.2023
В результате удара были уничтожены вражеские большегрузные автомобили и бронеавтомобили.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения колонны колесной техники украинских националистов операторами ударных беспилотных аппаратов.

Операторами беспилотников было выявлено передвижение колонны большегрузных военных автомобилей и бронеавтомобилей украинских боевиков.

По колонне был нанесен удар дронами. В результате все вражеские большегрузные автомобили и бронеавтомобили были уничтожены.

Ранее российское оборонное ведомство показывало кадры работы расчетов БПЛА на Южно-Донецком направлении. Благодаря современным возможностям квадрокоптеров, корректировка координат стала обычным делом, рассказал командир подразделения.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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