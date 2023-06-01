Зеленского призвали получить доступ к ядерному оружию НАТО

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На сайте офиса украинского президента появилась петиция с призывом Владимира Зеленского инициировать разработку законопроекта о предоставлении Киеву в течение пяти лет доступа к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с НАТО. Она набрала чуть более ста голосов.

Автор инициативы предлагает размещать ядерное оружие на базах НАТО у границы Украины и оснащать им воздушные силы страны. Также выдвинута идея разместить ТЯО в некоторых регионах Украины.

Напомним, недавно украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Киев рассматривает возможность пересмотреть свой безъядерный статус. По его словам, только одно оружие способно защитить страну от нападения.

Он добавил, что украинские власти готовы инициировать дискуссию относительно ядерного статуса. Однако уточнил, что у него «нет готового предложения, как это могло бы выглядеть».