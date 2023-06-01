В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленского призвали получить доступ к ядерному оружию НАТО

Сергей Лебедев
19:06 01.06.2023
Соответствующую петицию разместили на сайте офиса президента.
Зеленского призвали получить доступ к ядерному оружию НАТО
© Фото: Dirk Waem, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

На сайте офиса украинского президента появилась петиция с призывом Владимира Зеленского инициировать разработку законопроекта о предоставлении Киеву в течение пяти лет доступа к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с НАТО. Она набрала чуть более ста голосов.

Автор инициативы предлагает размещать ядерное оружие на базах НАТО у границы Украины и оснащать им воздушные силы страны. Также выдвинута идея разместить ТЯО в некоторых регионах Украины.

Напомним, недавно украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Киев рассматривает возможность пересмотреть свой безъядерный статус. По его словам, только одно оружие способно защитить страну от нападения.

Он добавил, что украинские власти готовы инициировать дискуссию относительно ядерного статуса. Однако уточнил, что у него «нет готового предложения, как это могло бы выглядеть».

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.