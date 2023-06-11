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Российская артиллерия уничтожила украинскую ДРГ на Купянском направлении

08:45 11.06.2023
В Минобороны сообщили, что группировка российских войск «Запад» ликвидировала ДРГ украинских боевиков на Купянском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков была уничтожена артиллерией российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Бойцам ВС РФ также удалось сорвать попытку переброски резерва противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», - рассказал Зыбинский.

Зыбинский добавил, что огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» уничтожил два миномета украинских боевиков в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка. Кроме того, расчеты ЗРК «Тор» сбили два разведывательных дрона «Фурия» и ANSER в районе Ольшаны и Новогорьевки.

По словам начальника пресс-центра группировки, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 ударили по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике двух бригад украинских боевиков и подразделений территориальной обороны.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими бойцами при помощи дронов украинских танков на Запорожском направлении. Операторы ВС РФ обнаружили технику противника, выдвигающуюся на позиции под прикрытием леспополосы, и успешно разгромили ее.  

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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