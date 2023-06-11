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Политик Тархан-Моурави заявил, что Грузии трудно будет сохраниться как православному государству без России

Марина Крижановская
11:45 11.06.2023
Политический деятель указал на то, что грузинам «с русскими нужно построить доверительные, чистосердечные отношения» и что будущее Грузии должно быть только в тесном сотрудничестве с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold dpa - zentralbild Globallookpress
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В ряде региональных вопросов Россия и Грузия по своей природе являются партнерами. Без помощи России выход из многих ситуаций данному кавказскому государству найти будет невозможно. Об этом заявил председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Он считает, что будущее Грузии должно быть «только в очень тесном сотрудничестве» с официальной Москвой. Лидер политической партии подчеркнул: «нельзя враждовать с Россией - это будет гибельно для Грузии». Своим видением он поделился в интервью со «Звездой».

Давид Тархан-Моурави отметил, что «существует колоссальное количество проблем, которые российскому населению даже неизвестны», что есть «не однозначные, не простые вопросы», требующие решения. Он добавил, что «даже в этих вопросах без России принимать решение трудно будет или, скорее всего, невозможно».

«Сейчас об этом не модно говорить в Грузии, но это очевидно: что если мы не найдем общий язык с Россией, Грузии вообще трудно будет сохраниться как православному государству и вообще как государству. Это та правда, которую грузины должны понимать», - подытожил политический деятель.

Лидер грузинской партии напомнил о многочисленной диаспоре в России и множестве связей у обеих стран - родственных, культурных и религиозных.

«Поэтому существуют вопросы, где мы по природе своей являемся партнерами. Нам нужно дружить с Россией. Кроме того, существует диаспора грузинская - миллион человек, существуют колоссальные родственные связи. Есть очень большие культурные связи, есть культурное родство, поэтому нам нужно искать и в этом направлении отношения. Нельзя враждовать с Россией - это будет гибельно для Грузии», - сообщил Давид Тархан-Моурави.

Также грузинский политический деятель прокомментировал возобновление авиасообщения с Россией и отмену визового режима. Он отметил, что есть часть населения, которой не нравятся такого рода изменения, но они принадлежат к определенному поколению, взращенному «под воздействием пропаганды» Запада. Давид Тархан-Моурави сказал, что «этих людей не большинство и даже не меньшинство, это очень маргинальная группа людей».

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