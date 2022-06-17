«Черный день британской демократии»: как общественность восприняла экстрадицию Ассанжа

Несмотря на неутешительные прогнозы, шансы на освобождение основателя WikiLeaks все еще есть.

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«Черный день для свободы прессы и британской демократии» - с таким мрачным вступлением издание WikiLeaks публикует в соцсетях тревожное обращение к мировому сообществу и, в первую очередь, к властям Соединенного Королевства.

«Каждому, кому не чужда свобода слова в этой стране, должно быть глубоко стыдно за решение министра внутренних дел экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему уготовлена смерть. Прити Пател навсегда запомнится как сообщник Соединенных Штатов по плану превратить журналистов в преступников», - говорится в сообщении издания.

Прити Пател - министр внутренних дел Великобритании. Именно ей апелляционный суд Англии и Уэльса передал право решить судьбу Ассанжа - в какую страну его экстрадировать. При этом еще ранее, суд первой инстанции - Вестминстерский - рекомендовал отправить журналиста куда угодно, только не в Штаты. Сегодня стало очевидно: вендетта оказалась выше закона.

«Это ужасающий символ того, как снизилась приверженность властей Британии и США правам человека», - заявил Эдвард Сноуден.

Тучи над британской судебной системой сгущаются - значит быть социальному шторму: в Королевстве и так растет общественное напряжение, а тут еще и сторонников Ассанжа призывают сломить систему. Одной из первых к народу обратилась супруга журналиста.

«Всегда была вероятность того, что Прити Пател одобрит экстрадицию Джулиана в страну, которая замышляла его убийство, в страну, о чьих преступлениях говорил Джулиан. Мы собираемся бороться с этим. Будем использовать все возможности для апелляции», - рассказала Стелла Ассанж, жена Джуллиана Ассанжа.

Линия защиты не меняется - по их версии все дела против Джулиана сфабрикованы. В 2010 году WikiLeaks продемонстрировали работу американской армии на чужой земле - в Ираке и Афганистане: расстрелы мирных жителей, нечеловеческое обращение с заключенными в тюрьме Гуантанамо - в сети оказалось около 250 тысяч документов дипломатического характера: и все нити вели напрямую к ЦРУ, Пентагону и Белому Дому. После этого на журналиста объявили охоту.

«Они называют это возмездием, во имя справедливости и свободы, но мы-то видим обратную сторону медали - она неприглядная, она страшная, она кровавая. То, чем они занимаются - это изничтожение и уничтожение одного конкретно взятого журналиста ровно за то, что он посмел опубликовать материалы и высказываться на тему, которую западная либеральная система пыталась долго прятать», - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, пока не сменился эквадорский президент и не получил указания от Вашингтона. В итоге его выдали полиции и поместили в Белмарш - это место еще называют «британским Гуантанамо» - тюрьма особо строгого режима. В соседних с журналистом камерах - убийцы, насильники, психопаты. Как признавался сам Ассанж, он проживает свой личный пролет над гнездом кукушки.

Защита имеет право подать апелляцию в течение двух недель. Адвокаты Ассанжа заявляют, что решение может быть оспорено в европейском суде по правам человека. Британия - тоже, в каком-то смысле, часть европейского мышления - и здесь закон сработал против журналиста. ЕСПЧ - это уже Франция, Страсбург. Шансы переломить ход дела есть, особенно когда громкий эпизод может сыграть на руку в предвыборной гонке - французский политик Жан-Люк Меланшон пообещал Ассанжу гражданство на случай, если займет кресло премьер-министра.

Сегодня власти Великобритании приняли решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам Америки. Напомним, 11 апреля 2019 года британская полиция сообщила об аресте Джулиана Ассанжа, который на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Основателю WikiLeaks предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. После нахождения в вынужденной изоляции в посольстве, а потом и в тюрьме здоровье Ассанжа оказалось серьезно подорвано.