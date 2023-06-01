В МО РФ сообщили о боях в районе Авдеевки и наступательных действиях в Марьинке

Также в Минобороны России заявили, что в районе Удачного в ДНР уничтожен склад боеприпасов неприятеля.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о боях в районе Авдеевки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе составили до 395 человек. Также противник лишился нескольких единиц техники, в том числе танка, двух БМП и двух буксируемых гаубиц Д-30. В районе Удачного ВС РФ разгромили украинский склад с боеприпасами. Кроме того, штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд специального назначения «Ахмат» наступают на Марьинском тактическом направлении.

Также в Минобороны сообщили о срыве попытки Киева провести теракт в Шебекино. Украинские террористы попытались вторгнуться на территорию РФ, но все атаки были отбиты. Противник с потерями отошел.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.