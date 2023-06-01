Гладков: артиллерия врага обстреливает сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший, который получил осколочное ранение правого плеча.

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в данный момент украинская артиллерия ведет обстрел населенных пунктов Белгородской области.

«Под обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов», - сказал он.

Гладков добавил, что в населенном пункте Новая Таволжанка, по предварительной информации, один пострадавший, который получил осколочное ранение правого плеча. Кроме этого, загорелся частный жилой дом. Несколько домовладений пострадали от взрывной волны.

Вячеслав Гладков также сообщил, что в селе Козинка горят два частных жилых дома, но пострадавших, к счастью, нет.

Ранее жительница Шебекино рассказала «Звезде» об украинских обстрелах.