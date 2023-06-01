Страны НАТО выделят Украине «солидный» пакет помощи

Объявить о нем планируется к предстоящему саммиту лидеров альянса в Вильнюсе.

© Фото: Xander Heinl, PHOTOTHEK, GlobalLookPress

Страны Североатлантического альянса намерены выделить Украине «солидный» пакет политической и материальной помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По его словам, объявить о новом пакете помощи планируется к предстоящему саммиту лидеров НАТО. Он пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды и патроны, боеприпасы для комплексов РСЗО HIMARS, а также систем противовоздушной обороны Patriot и Avenger.

Джон Кирби отметил, что новый пакет военной помощи станет 39-м. Его объем составит 300 миллионов долларов.