В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страны НАТО выделят Украине «солидный» пакет помощи

Сергей Лебедев
16:55 01.06.2023
Объявить о нем планируется к предстоящему саммиту лидеров альянса в Вильнюсе.
Страны НАТО выделят Украине «солидный» пакет помощи
© Фото: Xander Heinl, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Страны Североатлантического альянса намерены выделить Украине «солидный» пакет политической и материальной помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По его словам, объявить о новом пакете помощи планируется к предстоящему саммиту лидеров НАТО. Он пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды и патроны, боеприпасы для комплексов РСЗО HIMARS, а также систем противовоздушной обороны Patriot и Avenger.

Джон Кирби отметил, что новый пакет военной помощи станет 39-м. Его объем составит 300 миллионов долларов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.