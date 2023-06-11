Сотрудники МЧС спасли больше 1700 человек с зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС

Всего было эвакуировано 6 026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильных граждан.

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Сотрудники МЧС России спасли более 1 700 человек с зон подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено 1 736 человек, из них 165 детей. Сейчас число эвакуированных 6 026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильных граждан. Также эвакуируют домашних животных», - написало МЧС.

Жителям затопленных населенных пунктов доставили 30 тонн бутилированной воды и 75 тонн продовольствия. МЧС задействовало в устранении последствий бедствия 795 человек и 344 единицы техники.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как обстоят дела в подтопленных регионах. Спасателям нередко приходится работать под обстрелами - боевики стараются атаковать лодки с эвакуируемыми людьми.