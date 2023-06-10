Обстрелы спасателей, спад воды и появление электричества: как обстоят дела в затопленных регионах

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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, как обстоят дела в подтопленных после подрыва Каховской ГЭС регионах. Спасатели эвакуируют людей, однако не все местные жители соглашаются покинуть свои дома, надеясь на скорейший спад воды.

«Добровольцы вывозят людей. Не все жители хотят покидать свои дома, надеясь, что вода скоро спадет. Таким людям спасатели отвозят провизию», - передает Кустов.

Работа спасателей в этом регионе сопряжена с большим риском - нередко им приходится работать под обстрелами.

«Украинские боевики стараются бить по лодкам, перевозящим людей. Но спасатели все равно продолжают свою работу», - сообщил корреспондент.

Однако вода медленно начинает спадать, а в Новой Каховке восстановлено электричество. МЧС России уже доставило в Херсонскую область более 20 тонн бутилированной воды.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин создал по поручению президента России Владимира Путина правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Комиссия уже начала свою работу.