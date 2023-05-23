Путин рассказал, что спецоперация поможет России прекратить развязанную ее врагом войну

Он отметил, что Москва стремится защитить русских людей, даже если они «в силу исторической несправедливости» оказались за пределами границ РФ.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация поможет РФ прекратить войну, начатую врагами российского народа. Об этом он заявил во вторник, 23 мая, на церемонии вручения госнаград за выдающиеся достижения в области культуры, космонавтики, образования.

«Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа», - отметил президент.

По его словам, Москва стремится защитить русских людей, даже если они «в силу исторической несправедливости» оказались за пределами границ РФ. И для этой защиты Россия будет делать все, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер, вручая государственные награды, заявил, что любовь к Отечеству обладает «мощной движущей силой».