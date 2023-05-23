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Путин рассказал, что спецоперация поможет России прекратить развязанную ее врагом войну

Анастасия Бобылева
16:05 23.05.2023
Он отметил, что Москва стремится защитить русских людей, даже если они «в силу исторической несправедливости» оказались за пределами границ РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация поможет РФ прекратить войну, начатую врагами российского народа. Об этом он заявил во вторник, 23 мая, на церемонии вручения госнаград за выдающиеся достижения в области культуры, космонавтики, образования.

«Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа», - отметил президент.

По его словам, Москва стремится защитить русских людей, даже если они «в силу исторической несправедливости» оказались за пределами границ РФ. И для этой защиты Россия будет делать все, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер, вручая государственные награды, заявил, что любовь к Отечеству обладает «мощной движущей силой».

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