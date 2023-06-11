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Бойцам ВВО вручили госнаграды за отражение атаки боевиков на Южно-Донецком направлении

05:54 11.06.2023
Полковник Игорь Сокол поблагодарил наших военнослужащих за профессионализм и мужество.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне СВО вблизи линии боевого соприкосновения состоялось награждение военнослужащих 36-ой общевойсковой армии Восточного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

За мужество и героизм при удержании позиций в ходе наступления врага на Южно-Донецком направлении им вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест.

Бойцов награждал заместитель командующего войсковым объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сокол. Он произнес слова поздравления и отметил высокий профессионализм наших военнослужащих.

Ранее Герой России Александр Завадский рассказал, как его полк успешно выполнил задачу по удержанию ряда населенных пунктов с минимальными потерями. При этом бойцы полка уничтожил большую часть живой силы противника и 10 единиц бронетехники.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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