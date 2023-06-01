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Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет

Сергей Лебедев
15:24 01.06.2023
Гаджет после падения на пол не разбился и продолжил работать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе посещения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде продемонстрировали отечественный планшетный компьютер. Премьер-министр подержал в руках устройство и отметил, что он немного тяжелее зарубежных аналогов.

«Но лиха беда начало», - добавил председатель российского правительства.

Затем была продемонстрирована ударопрочность планшета. Заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко в присутствии Михаила Мишустина кинул устройство на пол. Однако гаджет не разбился и продолжил работать.

«Ну не надо так делать», - удивленно сказал премьер-министр.

В ответ главе правительства заявили, что это нормально, так как в обычных условиях эксплуатации люди роняют планшеты и смартфоны. Поэтому в этом нет ничего плохого.

Напомним, недавно Михаил Мишустин подписал постановление о преимуществе отечественной электроники с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд.

По словам председателя правительства, такой подход поддержит отечественных производителей и позволит сформировать дополнительный гарантированный спрос на российскую продукцию. Он подчеркнул, что иностранная техника будет закупаться только в случае отсутствия отечественных конкурентов на рынке.

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