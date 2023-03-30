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Мишустин подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок

Игнат Далакян
15:38 30.03.2023
Иностранная техника будет рассматриваться в случае отсутствия отечественных конкурентов, отметил Мишустин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Электроника с российскими процессорами получит преимущество при проведении государственных закупок. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Согласно подписанному главой российского кабмина постановлению, отечественная электроника с российскими процессорами получит преимущество в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд.

«Если на конкурс поступит такая заявка, у нее будет приоритет», - отметил Мишустин.

По его словам, такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию.

«Что касается иностранной техники, то эта закупка станет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России», - подчеркнул премьер-министр России.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявлял о беспрецедентном финансировании электронной промышленности Российской Федерации. Развитие этой сферы, согласно словам премьер-министра России, помогает в достижении технологического суверенитета страны.

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