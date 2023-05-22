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Самолет Сургут - Москва подал сигнал тревоги

Анастасия Бобылева
17:28 22.05.2023
Он готовится к посадке в Перми.
Самолет Сургут - Москва подал сигнал тревоги
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Пассажирский самолет, направляющийся из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Он планирует совершить посадку в Перми.

«Экипаж Boeing рейсом Сургут - Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь», - передает ТАСС.

Сигнал тревоги прозвучал спустя чуть более часа полета. После этого самолет стал снижаться с высоты 10 тысяч метров и начал поворачивать в сторону Перми.

Ранее в Москве приземлился грузинский самолет из Тбилиси. Это первый за последние четыре года прямой рейс из столицы Грузии в столицу России.

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