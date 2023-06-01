Шесть забитых оружием транспортных самолетов доставят польскую «помощь» для Молдавии

Ожидается, что этот груз серьезно увеличит способность Кишенева подавлять народные протесты. Согласно уточнению Каминьского, груз будет доставлен двумя транспортными самолетами «Геркулес» и четырьмя самолетами CASA.

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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о том, что Молдавии будет передан большой груз оружия.

Декларируется, что оружие будет отправлено для молдавской полиции в целях противодействия «внутренней дестабилизации».

Ожидается, что этот груз серьезно увеличит способность Кишенева подавлять народные протесты. Согласно уточнению Каминьского, груз будет доставлен двумя транспортными самолетами «Геркулес» и четырьмя самолетами CASA.

Сам Мариуш Каминьский характеризовал груз как «огромный». В него входит не только оружие, но и боеприпасы, а также соответствующее снаряжение.

Напомним, с лета 2022 года в Молдавии идут акции протеста. Власти обвиняются в падении уровня жизни и неспособности справиться с экономическими проблемами.

Ранее в МИД России заявили, что ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией.