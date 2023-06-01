Шесть забитых оружием транспортных самолетов доставят польскую «помощь» для Молдавии
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о том, что Молдавии будет передан большой груз оружия.
Декларируется, что оружие будет отправлено для молдавской полиции в целях противодействия «внутренней дестабилизации».
Ожидается, что этот груз серьезно увеличит способность Кишенева подавлять народные протесты. Согласно уточнению Каминьского, груз будет доставлен двумя транспортными самолетами «Геркулес» и четырьмя самолетами CASA.
Сам Мариуш Каминьский характеризовал груз как «огромный». В него входит не только оружие, но и боеприпасы, а также соответствующее снаряжение.
Напомним, с лета 2022 года в Молдавии идут акции протеста. Власти обвиняются в падении уровня жизни и неспособности справиться с экономическими проблемами.
Ранее в МИД России заявили, что ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией.