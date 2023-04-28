По словам дипломата, присутствие миссии Евросоюза в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе.

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Миссия Европейского союза в Молдавии говорит о попытках ЕС активнее закрепиться на постсоветском пространстве за счет «полевых присутствий». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Европейский союз использует в качестве инструмента развертывание своих полевых присутствий в попытках активно закрепиться на постсоветском пространстве. Мария Захарова отметила, что ЕС лукавит, говоря о «партнерском» характере новой миссии.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что присутствие миссии ЕС в Молдавии с учетом конфронтации в отношении РФ вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе.

Ранее Захарова ответила на слова американского посла об отсутствии разногласий с народом Российской Федерации. Официальный представитель МИД РФ заявила, что российский народ убивают именно по наводке США.