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Украинский премьер Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву российский Ан-124

Сергей Лебедев
08:52 17.04.2023
В Оттаве готовятся к очередному расширению санкций против РФ.
Украинский премьер Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву российский Ан-124
© Фото: The Canadian Press, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Канада намерена конфисковать и передать Киеву тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124, который принадлежит российской авиакомпании. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Оттаве готовят новый пакет санкций против России. В Киеве ожидают, что под ограничения попадет компания, эксплуатирующая самолеты Ан-124.

Напомним, на прошлой неделе Канада расширила антироссийские санкции. Ограничительные меры затронули 14 физических и 34 юридических лиц.

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, Оттава пошла на такие меры, чтобы «усилить давление» на РФ.

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