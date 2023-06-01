«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана

Видимость при тумане в столичном регионе составит 200-700 метров.

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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении учреждения.

Видимость при тумане оценивается в 200-700 метров. В Москве предупреждение действует до 7.00 1 июня, в Подмосковье - до 8.00 1 июня.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет россиян летом. По его словам, утверждения о самом жарком лете за последние 150 лет не соответствуют действительности.