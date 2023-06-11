В стране и мире В Одессе музыкантов джаз-группы Junket задержали на улице и увезли в военкомат Анастасия Бобылева Теперь, как рассказали сами члены группы Junket, они отправятся служить в украинской армии. © Фото: Server Amzayev Russian Look Globallookpress Читайте нас на: В Одессе сотрудники военкомата увезли музыкантов джаз-группы Junket, приехавших, чтобы дать благотворительный концерт. Их задержали прямо на железнодорожном вокзале. По словам самих членов группы, теперь их отправят в украинскую армию, передает RT. Ранее сообщалось о создании заградотрядов в рядах украинских боевиков. Как рассказал российский боец с позывным Рысь, на переднюю линию часто бросают плохо обученных солдат. Экспертное мнение и аналитика