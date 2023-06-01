В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гладков опроверг информацию о погибшем в автобусе при обстреле Шебекино украинской артиллерией

Андрей Аркадьев
12:20 01.06.2023
От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации, добавил глава региона.
Гладков опроверг информацию о погибшем в автобусе при обстреле Шебекино украинской артиллерией
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем и пострадавших при украинском обстреле автобуса в Шебекино.

«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате обстрела получил ранение правой стопы мужчина. В здание общежития попали украинские снаряды, что привело к пожару. Также пострадало здание администрации. По словам губернатора, свет в Шебекино отсутствует.

Ранее Гладков сообщил, что школьники из Шебекинского городского округа не будут сдавать госэкзамены и смогут поступить в вузы без экзаменов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:42 В стране и мире
Дума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
12:20 В стране и мире
Гладков опроверг информацию о погибшем в автобусе при обстреле Шебекино украинской артиллерией
12:06 В стране и мире
Видео
В соцсетях распространяют кадры горящей пятиэтажки предположительно в Шебекино
11:53 В стране и мире
В МИД РФ назвали вбросом сообщения о том, что саммит БРИКС якобы перенесут из ЮАР в Китай
11:35 В стране и мире
ФСБ: компания Apple помогает американским спецслужбам шпионить за дипломатами
Популярное
Опубликованы фотографии поврежденного украинским обстрелом автобуса в Шебекино
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.