Гладков опроверг информацию о погибшем в автобусе при обстреле Шебекино украинской артиллерией

От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации, добавил глава региона.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибшем и пострадавших при украинском обстреле автобуса в Шебекино.

«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате обстрела получил ранение правой стопы мужчина. В здание общежития попали украинские снаряды, что привело к пожару. Также пострадало здание администрации. По словам губернатора, свет в Шебекино отсутствует.

Ранее Гладков сообщил, что школьники из Шебекинского городского округа не будут сдавать госэкзамены и смогут поступить в вузы без экзаменов.