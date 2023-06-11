ВСУ нанесли удар по Херсонской области через несколько минут после отъезда Мантурова

В Минпромторге подтвердили информацию, что российский вице-премьер чуть не попал под обстрел украинских националистов.

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Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому украинские националисты нанесли удар после его отъезда.

Как передают РИА Новости, в Минпромторге сообщили, что российский вице-премьер накануне посетил Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий после подрыва Каховской ГЭС.

Представитель ведомства также утвердительно ответил на вопрос, является ли правдой, что украинские националисты обстреляли ракетами Storm Shadow место, где был министр.

Ранее мы рассказывали, к каким последствиям привела атака националистов по Каховской ГЭС. Около сорока тысяч человек оказались в зоне бедствия, а суммарный ущерб по подсчетам властей Херсонской области составила 11,5 миллиардов рублей.