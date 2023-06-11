Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением российских бойцов из украинского плена
Согласно сообщению МО РФ, из украинского плена на Родину вернулись 94 военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена.
Вернувшиеся на Родину бойцы Вооруженных сил России передали привет своим родным и близким и слова благодарности неравнодушным.
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, бойцам грозила смертельная опасность в украинском плену.
Ранее Министерство обороны сообщило, что 94 российских пленных вернулись на Родину с подконтрольных киевскому режиму территорий. Военнослужащим оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.